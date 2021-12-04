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В Шеки освободившийся из заключения через 15 минут вновь совершил преступление

В Шеки освободившийся из заключения через 15 минут вновь совершил преступление В Шекинском районе у местного жителя угнали автомобиль марки “ВАЗ-2107”.
Происшествия
4 декабря 2021 г. 11:39
В Шеки освободившийся из заключения через 15 минут вновь совершил преступление

В Шекинском районе у местного жителя угнали автомобиль марки “ВАЗ-2107”.

Об этом Report сообщили в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции обнаружили брошенный автомобиль на территории села Ениарх Агдашского района. В качестве подозреваемого был задержан житель города Гейчай Гейдар Гейдарли.

В ходе расследования выяснилось, что Гейдарли, ранее осужденный по различным статьям Уголовного кодекса, вышел на свободу после отбытия наказания и примерно через 15 минут после выхода из тюрьмы угнал автомобиль, чтобы поехать к себе домой в Гейчайский район. По дороге шина автомобиля лопнула, и Гейдарли был вынужден оставить машину у обочины дороги, где ее и обнаружили сотрудники полиции.

По факту в Шекинском РУП возбуждено уголовное дело.

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Версия на азербайджанском языке Şəkidə həbsdən çıxan şəxs 15 dəqiqə sonra yenidən cinayət törədib

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