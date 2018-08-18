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    В Шеки на улице обнаружено тело мужчины

    Шеки. 18 августа. REPORT.AZ/ В Шеки на улице обнаружено тело мужчины. 

    Как сообщает северо-западное бюро Report, обнаруженное сегодня утром в Шеки тело неизвестного мужчины было передано в Шекинский городской отдел Объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии министерства здравоохранения. 

    Позже выяснилось, что это - Фуад Вагиф оглу Бабаев 1981 г.р. Причина смерти будет установлена в результате медэкспертизы. 

    Факт расследуется Шекинской районной прокуратурой. 

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