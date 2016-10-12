В Шеки мужчина ранил себя ножом из-за намерения жены развестись с ним

Шеки. 12 октября. REPORT.AZ/ Житель Шеки ранил себя ножом.

Как сообщает северное бюро Report, случай зарегистрирован сегодня днем в городе Шеки по адресу: улица Вагифа, 7-й переулок, дом 24.

Алиев Эльмар Наги оглу 1989 года рождения нанес себе повреждения ножом.

Раненый был госпитализирован в Шекинскую районную центральную больницу, где ему врачи диагностировали непроникающее ножевое ранение живота.

Как сообщили Report в больнице, больному была оказана первая помощь, его состояние средне-тяжелое.

Как сообщили Report в Шекинском городском районном отделении полиции, инцидент произошел на почве семейного конфликта. Супруга Эльмара Алиева заявила ему о желании развестись, он разозлился и при жене нанес себе ножевое ранение.

В отделении полиции расследуются причины случившегося.