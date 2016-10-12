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    В Шеки мужчина ранил себя ножом из-за намерения жены развестись с ним

    В отделении полиции расследуются причины случившегося

    Шеки. 12 октября. REPORT.AZ/ Житель Шеки ранил себя ножом. 

    Как сообщает северное бюро Report, случай зарегистрирован сегодня днем в городе Шеки по адресу: улица Вагифа, 7-й переулок, дом 24.  

    Алиев Эльмар Наги оглу 1989 года рождения нанес себе повреждения ножом. 

    Раненый был госпитализирован в Шекинскую районную центральную больницу, где ему врачи диагностировали непроникающее ножевое ранение живота. 

    Как сообщили Report в больнице, больному была оказана первая помощь, его состояние средне-тяжелое. 

    Как сообщили Report в Шекинском городском районном отделении полиции, инцидент произошел на почве семейного конфликта. Супруга Эльмара Алиева заявила ему о желании развестись, он разозлился и при жене нанес себе ножевое ранение.

    В отделении полиции расследуются причины случившегося.

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