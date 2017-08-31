В Шеки машина сбила 33-летнюю женщину, водитель скрылся с места ДТП

Шеки. 31 августа. REPORT.AZ / В Шекинском районе произошло ДТП, в результате которого был сбит пешеход.

Как сообщает северо-западное бюро Report, авария отмечена в селе Гохмуг.

Пытавшаяся перейти дорогу 33-летняя Натаван Османова была сбита неизвестным автомобилем.

Водитель автомобиля сбежал с места ДТП.

С помощью очевидцев получившая различные травмы Н.Османова была доставлена в Шекинскую центральную районную больницу.

Как сообщили местному бюро Report в больнице, пострадавшей были диагностированы различные ушибы и сотрясение мозга. Ее состояние тяжелое.

Факт расследуется Шекинским отделением полиции.