В Шеки без вести пропала 22-летняя женщина - ФОТО

Шеки. 2 ноября. REPORT.AZ/ Без вести пропала жительница Шеки.

Как сообщили северо-западному бюро Report в Шекинской региональной группе пресс-службы министерства внутренних дел, жительница города Шеки Аманти Алимарданова обратилаь с заявлением в Шекинский районно-городской отдел полиции и сообщила, что ее невестка Гюнеш Алимарданова 1995 г.р. в ночь с 31 октября на 1 ноября вышла из дома в неизвестном направлении и больше не вернулась.

По сообщению, Г. Алимарданова родилась в шекинском селе Орйет.

Видевшие ее могут обратиться в Шекинский районно-городской отдел полиции по телефону 02424-4-25-50.