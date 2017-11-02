В Шеки без вести пропала 22-летняя женщина - ФОТО

Шеки. 2 ноября. REPORT.AZ/ Без вести пропала жительница Шеки.
Как сообщили северо-западному бюро Report в Шекинской региональной группе пресс-службы министерства внутренних дел, жительница города Шеки Аманти Алимарданова обратилаь с заявлением в Шекинский районно-городской отдел полиции и сообщила, что ее невестка Гюнеш Алимарданова 1995 г.р. в ночь с 31 октября на 1 ноября вышла из дома в неизвестном направлении и больше не вернулась.
По сообщению, Г. Алимарданова родилась в шекинском селе Орйет.
Видевшие ее могут обратиться в Шекинский районно-городской отдел полиции по телефону 02424-4-25-50.
Valeh DadaşovАвтор новости
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