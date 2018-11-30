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    В Шеки автомобиль врезался в ограждение, водитель получил травмы

    Шеки. 30 ноября. REPORT.AZ/ В Шекинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал один человек.

    Как сообщает шеки-загатальское бюро Report, местный житель Исмаилов Нариман Сафар оглы (1969) на управляемом им автомобиле врезался в ограждение на обочине дороги на территории села Гайабашы.  

    Водитель был доставлен в Шекинскую центральную больницу. Как сообщили Report в медицинском учреждении, раненому поставлен диагноз закрытой травмы грудной клетки. Лечение Н.Исмаилова ведется в хирургическом отделении, его состояние оценивается как средней тяжести.

    По факту ведется расследование.

    Ранее в Шеки столкнулись легковой автомобиль и трактор, пострадали три члена одной семьи

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