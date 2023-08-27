В Шеки автомобиль врезался в дерево, пострадал один человек

В селе Инче Шекинского района произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал один человек.
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По вызову были задействованы соответствующие силы Государственной службы пожарной охраны.
При оценке оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что легковой автомобиль "ВАЗ" врезался в дерево на обочине, один человек остался заблокированным в деформированном автомобиле.
В результате спасательных мероприятий из автомобиля был извлечен и передан бригаде скорой медицинской помощи один человек, получивший различные травмы.