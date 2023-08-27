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В Шеки автомобиль врезался в дерево, пострадал один человек

В Шеки автомобиль врезался в дерево, пострадал один человек В селе Инче Шекинского района произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал один человек.
Происшествия
27 августа 2023 г. 12:57
В Шеки автомобиль врезался в дерево, пострадал один человек

В селе Инче Шекинского района произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал один человек.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана, в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС поступила информация, что в селе Инче Шекинского района произошло ДТП, в связи с чем возникла необходимость в помощи спасателей.

По вызову были задействованы соответствующие силы Государственной службы пожарной охраны.

При оценке оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что легковой автомобиль "ВАЗ" врезался в дерево на обочине, один человек остался заблокированным в деформированном автомобиле.

В результате спасательных мероприятий из автомобиля был извлечен и передан бригаде скорой медицинской помощи один человек, получивший различные травмы.

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Версия на азербайджанском языке Şəkidə avtomobil ağaca çırpılıb, xəsarət alan var

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