В Шеки автомобиль врезался в дерево, пострадал один человек

В селе Инче Шекинского района произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал один человек.

В селе Инче Шекинского района произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал один человек.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана, в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС поступила информация, что в селе Инче Шекинского района произошло ДТП, в связи с чем возникла необходимость в помощи спасателей.

По вызову были задействованы соответствующие силы Государственной службы пожарной охраны.

При оценке оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что легковой автомобиль "ВАЗ" врезался в дерево на обочине, один человек остался заблокированным в деформированном автомобиле.

В результате спасательных мероприятий из автомобиля был извлечен и передан бригаде скорой медицинской помощи один человек, получивший различные травмы.