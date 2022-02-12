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В Шеки автомобиль врезался в дерево, есть пострадавшие

В Шеки автомобиль врезался в дерево, есть пострадавшие В Шекинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.
Происшествия
12 февраля 2022 г. 19:21
В Шеки автомобиль врезался в дерево, есть пострадавшие

В Шекинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает северо-западное бюро Report, инцидент зафиксирован в селе Киш.

Так, водитель легкового автомобиля марки "Niva" с государственным номером 99-UZ-141 потерял управление за рулем, в результате чего транспортное средство врезалось в дерево.

По предварительным данным,18-летний водитель Саид Мамедли и его пассажиры 18- летние Рашад Шахмамедли, Али Заманов и Хаял Джаббаров получили различные травмы.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞəkidə qəza zamanı xəsarət alanların şəxsiyyətləri məlum olub

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