В Шеки автомобиль врезался в дерево, есть пострадавшие

В Шекинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

В Шекинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает северо-западное бюро Report, инцидент зафиксирован в селе Киш.

Так, водитель легкового автомобиля марки "Niva" с государственным номером 99-UZ-141 потерял управление за рулем, в результате чего транспортное средство врезалось в дерево.

По предварительным данным,18-летний водитель Саид Мамедли и его пассажиры 18- летние Рашад Шахмамедли, Али Заманов и Хаял Джаббаров получили различные травмы.

По факту ведется расследование.