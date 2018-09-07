В Шеки автомобиль упал в овраг с моста, трое пострадали

Шеки. 7 сентября. REPORT.AZ/ В Шеки автомобиль упал в овраг с моста, три человека пострадали.

Как сообщает местное бюро Report, инцидент произошел около 4 часов утра в ночь с 6 на 7 сентября на дороге Шеки-Гах.

Легковой автомобиль марки "Мерседес", управляемый жителем города Шеки Асифом Вахид оглу Гурбановым 1986 г.р., потерял управление и скатился с моста, построенного над протекающей по территории рекой, символично именуемого "нежным" ("İncə") в овраг. После аварии водитель Асиф Гурбанов и находящиеся в автомобиле пассажиры, жители города Шеки Талех Этибар оглу Махмудов 1996 г.р. и Джейхун Ширмамед оглу Бейдиев 1992 г.р. были госпитализированы в Шекинскую центральную районную больницу с различными травмами.

Как сообщили Report в больнице, состояние А.Гурбанова тяжелое, ввиду чего он был размещен в реанимационном отделении. Джейхун Бейдиев размещен в хирургическое отделение, состояние Талеха Махмудова было удовлетворительным, после оказания в больнице первой медпомощи он был отпущен домой на амбулаторное лечение.

По факту расследование ведется в отделе следствия и дознания Главного управления государственной дорожной полиции МВД.