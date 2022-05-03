В Шеки автомобиль упал с моста в реку, есть пострадавшие

В Шекинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

В Шекинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает северо-западное бюро Report, инцидент зафиксирован ночью на трассе Шеки-Гах, проходящей через село Инча.

Так, автомобиль марки BMW с государственным регистрационным номером 90-ОТ-023, которым управлял житель Шеки Руслан Зейналов, 1985 года рождения упал с моста в реку. На место ДТП был вызван аварийно-спасательный отряд Государственной противопожарной службы МЧС, который из транспортного средства вызволил водителя и еще одного пассажира.

Оба раненых в критическом состоянии доставлены в центральную больницу г.Шеки.

По факту ведется расследование.