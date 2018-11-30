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    В Шеки автомобиль с арабскими туристами попал в аварию, 7 пострадавших - ОБНОВЛЕНО - 2

    Шеки. 30 ноября. REPORT.AZ/ Стали известны имена пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия в Шеки.

    Как сообщает северо-западное бюро Report, трое из семи пострадавших в ходе дорожно-транспортного происшествия на автодороге Шеки-Киш - это пассажиры автомобиля марки Toyota с государственным номерным знаком 99-KM-395, граждане Бахрейна - Нохума Тейфулла, Абдулла Салес и Несири Абдулла.

    Остальные 4 пострадавших - находившиеся в автомобиле Mercedes пассажиры, жители Шекинского района - Парвана Фикрет гызы Мамедаминова, Шабнам Мамед гызы Мамедова, Тариэль Мазаир оглу Самадли и Исрафил Фикрет оглу Рзаев.

    Состояние помещенных в Шекинскую ЦРБ граждан Бахрейна нормальное, состояние других пострадавших остается тяжелым.

    По факту ведется расследование.

    *** 10:41

    Шеки. 30 ноября. REPORT.AZ/ Число пострадавших в результате тяжелого ДТП в Шекинском районе достигло семи.

    Как сообщает северо-западное бюро Report, личности пострадавших в ходе аварии, в числе которых есть и арабские туристы, пока не известны.

    По факту начато расследование.

    *** 10:09

    Шеки. 30 ноября. REPORT.AZ/ В Шеки произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого есть пострадавшие.

    Как сообщает северо-западное бюро Report, инцидент произошел сегодня утром на автодороге Шеки-Мархал.

    В результате столкновения двух автомобилей, личности водителей которых не установлены, 6 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести.

    Раненые помещены в Шекинскую центральную районную больницу.

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