В Шеки автомобиль с арабскими туристами попал в аварию, 7 пострадавших - ОБНОВЛЕНО - 2

Шеки. 30 ноября. REPORT.AZ/ Стали известны имена пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия в Шеки.

Как сообщает северо-западное бюро Report, трое из семи пострадавших в ходе дорожно-транспортного происшествия на автодороге Шеки-Киш - это пассажиры автомобиля марки Toyota с государственным номерным знаком 99-KM-395, граждане Бахрейна - Нохума Тейфулла, Абдулла Салес и Несири Абдулла.

Остальные 4 пострадавших - находившиеся в автомобиле Mercedes пассажиры, жители Шекинского района - Парвана Фикрет гызы Мамедаминова, Шабнам Мамед гызы Мамедова, Тариэль Мазаир оглу Самадли и Исрафил Фикрет оглу Рзаев.

Состояние помещенных в Шекинскую ЦРБ граждан Бахрейна нормальное, состояние других пострадавших остается тяжелым.

По факту ведется расследование.

*** 10:41

Шеки. 30 ноября. REPORT.AZ/ Число пострадавших в результате тяжелого ДТП в Шекинском районе достигло семи.

Как сообщает северо-западное бюро Report, личности пострадавших в ходе аварии, в числе которых есть и арабские туристы, пока не известны.

По факту начато расследование.

*** 10:09

Шеки. 30 ноября. REPORT.AZ/ В Шеки произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого есть пострадавшие.

Как сообщает северо-западное бюро Report, инцидент произошел сегодня утром на автодороге Шеки-Мархал.

В результате столкновения двух автомобилей, личности водителей которых не установлены, 6 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Раненые помещены в Шекинскую центральную районную больницу.