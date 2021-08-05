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В Шеки арестован отправитель посылки с героином для заключенного

В Шеки арестован отправитель посылки с героином для заключенного В отдел полиции из Шекинского пенитенциарного учреждения поступила информация об обнаружении героина в посылке, отправленной Кямрану Рустамову, приговоренному к 15 годам лишения свободы.
Происшествия
5 августа 2021 г. 13:45
В Шеки арестован отправитель посылки с героином для заключенного

В отдел полиции из Шекинского пенитенциарного учреждения поступила информация об обнаружении героина в посылке, отправленной Кямрану Рустамову, приговоренному к 15 годам лишения свободы.

Как сообщили Report в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, сотрудники Шекинского районного отдела полиции провели необходимые оперативно-следственные мероприятия с целью выявления отправителя наркотических средств и установления источника.

В результате проведенных мероприятий в качестве подозреваемого был задержан житель Мингячевира Ровшан Гулиев, ранее неоднократно судимый за совершение кражи и незаконный оборот наркотических веществ.

По факту в Шекинском РОП возбуждено уголовное дело, решением суда в отношении Р.Гулиева избрана мера пресечения в виде ареста.

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Версия на азербайджанском языке Şəkidə cəzaçəkmə müəssisəsinə heroin göndərən şəxs həbs olunub

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