В Шеки 79-летний мужчина покончил с собой

Шеки. 24 мая. REPORT.AZ/ В городе Шеки 79-летний мужчина покончил с собой.

Как передает северо-западное бюро Report, житель города Шеки, Надиг Али оглу Умаров 1938 г.р. повесился на фонарном столбе.

Утром его тело было обнаружено весящим на фонарном столбе на проспекте Мирзы Фатали Ахундова, на берегу реки Гуруджана. Сообщается, что Н. Умаров был душевнобольным.

По факту Шекинской городской прокуратурой возбуждено уголовное дело по статье 125 (доведение до самоубийства).