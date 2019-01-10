В Шеки 63-летний мужчина скончался за рулем

10 января, 2019 20:49

https://report.az/storage/news/7870e4263cb493a065eccf50f4c1b3e3/02ea0dc2-aa9e-410d-b467-e645bf8d4bc2_292.jpg Шеки. 10 января. REPORT.AZ/ В Шеки 63-летний мужчина скончался за рулем. Как сообщает шеки-закатальское бюро Report, сегодня днем проезжавшему по улице С.Рахмана на собственном автомобиле жителю Шеки Мамеду Рамиз оглу Гаджибабаеву 1956 г.р. стало плохо. Потеряв управление за рулем, мужчина врезался в железную дверь на обочине дороги. Прибывшие на место ДТП врачи скорой помощи констатировали смерть мужчины. Отмечается, что причиной смерти водителя стал сердечный приступ. По факту ведется расследование.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.