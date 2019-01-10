https://report.az/storage/news/7870e4263cb493a065eccf50f4c1b3e3/02ea0dc2-aa9e-410d-b467-e645bf8d4bc2_292.jpg
Шеки. 10 января. REPORT.AZ/ В Шеки 63-летний мужчина скончался за рулем.
Как сообщает шеки-закатальское бюро Report, сегодня днем проезжавшему по улице С.Рахмана на собственном автомобиле жителю Шеки Мамеду Рамиз оглу Гаджибабаеву 1956 г.р. стало плохо.
Потеряв управление за рулем, мужчина врезался в железную дверь на обочине дороги.
Прибывшие на место ДТП врачи скорой помощи констатировали смерть мужчины.
Отмечается, что причиной смерти водителя стал сердечный приступ.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости