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    В Шеки 52-летнего мужчину избил брат

    Гусейну Заманову поставлен диагноз открытая черепно-мозговая травма, рассечение лба и левой части темени© Courtesy İmage

    Шеки. 20 мая. REPORT.AZ/ В Шеки брат избил брата.

    Как сообщает северо-западное бюро Report, инцидент произошел в вечернее время в селе Ашагы Гёйнук.

    Между местным жителем 52-летним Гусейном Замановым и его братом, имя которого пока не разглашается, произошел конфликт по неизвестной причине. В ходе конфликта со стороны брата Гусейну Заманову были нанесены телесные травмы различной степени тяжести.

    Г. Заманов был помещен в отделение реанимации Шекинской центральной районной больницы. Ему поставлен диагноз открытая черепно-мозговая травма, рассечение лба и левой части темени.

    Врачи оценивают состояние пострадавшего как тяжелое.

    Сотрудники правоохранительных органов по факту начали расследование.

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