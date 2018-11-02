 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Шеки 39-летний мужчина покончил с собой

    Шеки. 2 ноября. REPORT.AZ/ В Шеки 39-летний мужчина совершил суицид. 

    Как сообщает шеки-закатальское бюро Report, инцидент произошел в доме №11 по улице Эфендиева. 

    Проживающий по указанному адресу Садиг Тофик оглу Мамедкеримов 1979 г.р. повесился. Причина суицида неизвестна. 

    По факту в Шекинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по ст. 125 (доведение до самоубийства) УК. Ведется расследование. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi