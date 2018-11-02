В Шеки 39-летний мужчина покончил с собой

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Шеки. 2 ноября. REPORT.AZ/ В Шеки 39-летний мужчина совершил суицид.
Как сообщает шеки-закатальское бюро Report, инцидент произошел в доме №11 по улице Эфендиева.
Проживающий по указанному адресу Садиг Тофик оглу Мамедкеримов 1979 г.р. повесился. Причина суицида неизвестна.
По факту в Шекинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по ст. 125 (доведение до самоубийства) УК. Ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости