В Шеки 39-летний мужчина покончил с собой

2 ноября, 2018 18:56

https://report.az/storage/news/944f5c3c104e57886685690b119d4af7/afc0e9f8-8ea9-4a70-969b-ab61c4bca1e4_292.jpg Шеки. 2 ноября. REPORT.AZ/ В Шеки 39-летний мужчина совершил суицид. Как сообщает шеки-закатальское бюро Report, инцидент произошел в доме №11 по улице Эфендиева. Проживающий по указанному адресу Садиг Тофик оглу Мамедкеримов 1979 г.р. повесился. Причина суицида неизвестна. По факту в Шекинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по ст. 125 (доведение до самоубийства) УК. Ведется расследование.

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