В Шарурском районе произошло ДТП со смертельным исходом

В Шарурском районе произошло ДТП со смертельным исходом.

В Шарурском районе произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщает местное бюро Report, инцидент был зафиксирован ночью в селе Юхары Аралыг.

В результате столкновения автомобилей марки "ВАЗ 2106" и Mercedes погиб житель села Юхары Аралыг Гусейнов Нихат (2007 г.р.). Двое других пассажира автомобиля марки "ВАЗ 2106" - житель села Вермазияр Асгулиев Сабухи (2005 г.р.) и житель села Юхары Аралыг Алиев Рза (2007 г.р.), получили травмы.

Состояние пострадавших оценивается как средней тяжести. По факту проводится расследование.