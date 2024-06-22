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В Шарурском районе произошло ДТП со смертельным исходом

В Шарурском районе произошло ДТП со смертельным исходом В Шарурском районе произошло ДТП со смертельным исходом.
Происшествия
22 июня 2024 г. 11:55
В Шарурском районе произошло ДТП со смертельным исходом

В Шарурском районе произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщает местное бюро Report, инцидент был зафиксирован ночью в селе Юхары Аралыг.

В результате столкновения автомобилей марки "ВАЗ 2106" и Mercedes погиб житель села Юхары Аралыг Гусейнов Нихат (2007 г.р.). Двое других пассажира автомобиля марки "ВАЗ 2106" - житель села Вермазияр Асгулиев Сабухи (2005 г.р.) и житель села Юхары Аралыг Алиев Рза (2007 г.р.), получили травмы.

Состояние пострадавших оценивается как средней тяжести. По факту проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке Şərurda ölümlə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib

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