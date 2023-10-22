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В Шаруре арестован 31-летний мужчина, подозреваемый в убийстве

В Шаруре арестован 31-летний мужчина, подозреваемый в убийстве Арестован подозреваемый в убийстве житель Шарурского района Нахчыванской АР Эльвин Захаров, 1994 года рождения.
Происшествия
22 октября 2023 г. 17:55
В Шаруре арестован 31-летний мужчина, подозреваемый в убийстве

Арестован подозреваемый в убийстве житель Шарурского района Нахчыванской АР Эльвин Захаров, 1994 года рождения.

Как сообщает местное бюро Report, Э.Захаров обвиняется в убийстве жителя села Енгиджя Фариза Агаева, 1973 года рождения.

Решением Шарурского районного суда в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста сроком четыре месяца.

Отметим, что инцидент произошел 19 октября. В связи с фактом в Шарурской районной прокуратуре было возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК Азербайджана, Э.Захаров был задержан в качестве подозреваемого.

Предварительное расследование по делу продолжается.

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Версия на азербайджанском языке Qətldə təqsirləndirilən Şərur sakini həbs edilib

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