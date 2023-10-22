В Шаруре арестован 31-летний мужчина, подозреваемый в убийстве

Арестован подозреваемый в убийстве житель Шарурского района Нахчыванской АР Эльвин Захаров, 1994 года рождения.

Арестован подозреваемый в убийстве житель Шарурского района Нахчыванской АР Эльвин Захаров, 1994 года рождения.

Как сообщает местное бюро Report , Э.Захаров обвиняется в убийстве жителя села Енгиджя Фариза Агаева, 1973 года рождения.

Решением Шарурского районного суда в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста сроком четыре месяца.

Отметим, что инцидент произошел 19 октября. В связи с фактом в Шарурской районной прокуратуре было возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК Азербайджана, Э.Захаров был задержан в качестве подозреваемого.

Предварительное расследование по делу продолжается.