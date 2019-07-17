​В Шамкирском районе Азербайджана выявлено 210 кг падали коровы

Органы полиции Азербайджана совместно с соответствующими структурами продолжают меры по обеспечению продовольственной безопасности населения и предотвращению продажи непригодных к употреблению продуктов питания, наносящих серьезный ущерб здоровью человека.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД), в этом направлении очередное мероприятие было проведено 17 июля сотрудниками Главного управления общественной безопасности МВД совместно с представителями Агентства продовольственной безопасности в Шамкирском районе.

В ходе осмотра приусадебного участка жительницы села Сабиркенд Я.Садыговой было выявлено и изъято 210 кг падали коровы, принадлежащей ее родственнику Е.Садыгову.

Взятые образцы были переданы в лабораторию Агентства продовольственной безопасности для проведения соответствующей экспертизы.

По факту ведется расследование.