В Шамкирском районе возбуждено уголовное дело по факту убийства мужем жены и дочери

13 февраля в Шамкирскую районную прокуратуру поступила информация о том, что житель поселка Чинарлы Эльмеддин Гасанов (1988 г.р.) убил с нанесением многочисленных ножевых ранений свою жену, Лалу Гасанову (1995 г.р.), и дочь Гумру Гасанову (2014 г.р.).

13 февраля в Шамкирскую районную прокуратуру поступила информация о том, что житель поселка Чинарлы Эльмеддин Гасанов (1988 г.р.) убил с нанесением многочисленных ножевых ранений свою жену, Лалу Гасанову (1995 г.р.), и дочь Гумру Гасанову (2014 г.р.).

Как сообщили Report в прокуратуре Шамкирского района, cотрудники прокуратуры при участии судебно-медицинского эксперта осмотрели место происшествия и тела, в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, были изъяты вещественные доказательства, представляющие важность для дела.

В ходе расследования было установлено, что сегодня примерно в 07:00 Э.Гасанов умышленно убил свою беременную жену и беспомощную малолетнюю дочь в спальне их дома во время личной ссоры с нанесением многочисленных ударов кухонным ножом.

По факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статьям УК 120.2.4, 120.2.7, 120.2.8 и 120.2.9.

Э.Гасанов задержан и привлечен к следствию.

Проводятся необходимые следственные мероприятия.