В Шамкирском районе снесены незаконные постройки

В Шамкирском районе снесены незаконные постройки.

В Шамкирском районе снесены незаконные постройки.

Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

На территории села Аббаслы Шамкирского района по нескольким адресам были выявлены факты незаконного проведения строительных работ без соответствующих разрешительных документов. В результате мероприятий, проведенных Государственным агентством по надзору за безопасностью в строительстве при МЧС с участием представителей исполнительной власти Шамкирского района, незаконные постройки были снесены.