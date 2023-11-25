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В Шамкирском районе снесены незаконные постройки

В Шамкирском районе снесены незаконные постройки В Шамкирском районе снесены незаконные постройки.
Происшествия
25 ноября 2023 г. 11:50
В Шамкирском районе снесены незаконные постройки

В Шамкирском районе снесены незаконные постройки.

Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

На территории села Аббаслы Шамкирского района по нескольким адресам были выявлены факты незаконного проведения строительных работ без соответствующих разрешительных документов. В результате мероприятий, проведенных Государственным агентством по надзору за безопасностью в строительстве при МЧС с участием представителей исполнительной власти Шамкирского района, незаконные постройки были снесены.

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞəmkirdə qanunsuz tikililər sökülüb

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