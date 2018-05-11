В Шамкирском районе произошло ДТП, есть раненые

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Шамкир. 11 мая. REPORT.AZ/ В Шамкирском районе произошло ДТП.

Как сообщает западное бюро Report, на территории города столкнулись два автомобиля, один из которых потерял управление и сбил женщину на обочине дороги.

В результате происшествия водитель одного из автомобилей Вугар Мамедов 1970 г.р. и пешеход Тамара Садыгова 1956 г.р. с различными телесными повреждениями были доставлены в больницу. Состояние последней ухудшилось, связи с чем ее доставили в одну из частных клиник в Гяндже.

По факту ведется расследование.