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    В Шамкирском районе произошло ДТП, есть раненые

    © Report

    Шамкир. 11 мая. REPORT.AZ/ В Шамкирском районе произошло ДТП.

    Как сообщает западное бюро Report, на территории города столкнулись два автомобиля, один из которых потерял управление и сбил женщину на обочине дороги.

    В результате происшествия водитель одного из автомобилей Вугар Мамедов 1970 г.р. и пешеход Тамара Садыгова 1956 г.р. с различными телесными повреждениями были доставлены в больницу. Состояние последней ухудшилось, связи с чем ее доставили в одну из частных клиник в Гяндже.

    По факту ведется расследование.

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