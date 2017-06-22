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    В Шамкире поссорившаяся с мужем женщина совершила попытку самоубийства

    Ее состояние тяжелое

    Шамкир. 22 июня. REPORT.AZ/ В Шамкирском районе произошла попытка самоубийства.

    Как сообщает западное бюро Report, жительница села Посанлы Рена Сахиб гызы Алиева 1982 г.р. в собственном доме на почве семейной ссоры совершила попытку суицида.

    Женщина выпила лекарства и попыталась покончить с собой, в результате она с тяжелым отравлением была доставлена в Шамкирскую районную центральную больницу. После оказания первой медицинской помощи больную поместили в реанимационное отделение. Ее состояние оценивается как тяжелое.

    По факту ведется расследование.

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