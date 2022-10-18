В Шамкире задержаны лица, совершившие кражи в нескольких домах

Задержаны лица, подозреваемые в краже денег и драгоценностей из домов в Шамкирском районе. Как передает западное бюро Report, в результате операции, проведенной сотрудниками Шамкирского районного отдела полиции, задержан ранее судимый житель города Гян

Задержаны лица, подозреваемые в краже денег и драгоценностей из домов в Шамкире.



Как передает западное бюро Report, сотрудниками Шамкирского районного отдела полиции задержан ранее судимый житель города Гянджи Б.Садыгов, подозреваемый в краже 50 манатов и золотых украшений на сумму 15 тыс. манатов с одного из домов в селе Гядим Гала.



В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий было выявлено, что Б.Садыгов вместе со своим односельчанином, ранее судимым Ф.Торчиевым, с разных домов взяли 12 143 маната, золотых украшений стоимостью 500 манатов и портмоне с банковской картой.



Кроме того, Б.Садыгов вместе ранее осужденными Х.Гараевым и Э.Зейналовым украли 136 приватизационных чеков и 30 манатов.



В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции также задержали Ф.Торчиева, Х.Гараева и Э.Зейналова.



По фактам продолжается расследование.