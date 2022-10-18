О нас

В Шамкире задержаны лица, совершившие кражи в нескольких домах

В Шамкире задержаны лица, совершившие кражи в нескольких домах Задержаны лица, подозреваемые в краже денег и драгоценностей из домов в Шамкирском районе. Как передает западное бюро Report, в результате операции, проведенной сотрудниками Шамкирского районного отдела полиции, задержан ранее судимый житель города Гян
Происшествия
18 октября 2022 г. 00:47
В Шамкире задержаны лица, совершившие кражи в нескольких домах

Задержаны лица, подозреваемые в краже денег и драгоценностей из домов в Шамкире.

Как передает западное бюро Report, сотрудниками Шамкирского районного отдела полиции задержан ранее судимый житель города Гянджи Б.Садыгов, подозреваемый в краже 50 манатов и золотых украшений на сумму 15 тыс. манатов с одного из домов в селе Гядим Гала.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий было выявлено, что Б.Садыгов вместе со своим односельчанином, ранее судимым Ф.Торчиевым, с разных домов взяли 12 143 маната, золотых украшений стоимостью 500 манатов и портмоне с банковской картой.

Кроме того, Б.Садыгов вместе ранее осужденными Х.Гараевым и Э.Зейналовым украли 136 приватизационных чеков и 30 манатов.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции также задержали Ф.Торчиева, Х.Гараева и Э.Зейналова.

По фактам продолжается расследование.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Şəmkirdə bir neçə evdən oğurluq edən şəxslər saxlanılıb

Экслюзивные новости

Генри Ван Ренс: Азербайджан является жертвой в конфликте с Арменией
Генри Ван Ренс: Азербайджан является жертвой в конфликте с Арменией
15 октября 2022 г. 17:00
Глава фонда из Чехии: Важно увидеть правду своими глазами
Глава фонда из Чехии: Важно увидеть правду своими глазами
15 октября 2022 г. 16:02
Керсти Кивирют: Все эти преступления быть расследованы и рассмотрены в судах
Керсти Кивирют: Все эти преступления быть расследованы и рассмотрены в судах
15 октября 2022 г. 15:41
Ангеле Кудайтене: Правда об произошедшем здесь должна быть доведена до мирового сообщества
Ангеле Кудайтене: Правда об произошедшем здесь должна быть доведена до мирового сообщества
15 октября 2022 г. 15:12
Союзу писателей Азербайджана выделено 203 тыс. манатов на проведение съезда
Союзу писателей Азербайджана выделено 203 тыс. манатов на проведение съезда
13 октября 2022 г. 11:01
Заместитель генсека ОТГ: Азербайджан играет объединяющую роль в тюркском мире
Заместитель генсека ОТГ: Азербайджан играет объединяющую роль в тюркском мире
12 октября 2022 г. 11:35
Минздрав о нехватке медикаментов 
Минздрав о нехватке медикаментов 
12 октября 2022 г. 10:52
MEDİA: После внедрения Реестра медиа начнется прием заявок
MEDİA: После внедрения Реестра медиа начнется прием заявок
11 октября 2022 г. 19:23
Подоляк: Целью атак России были исключительно гражданские объекты
Подоляк: Целью атак России были исключительно гражданские объекты
10 октября 2022 г. 16:42
Вице-премьер Молдовы: Детали соглашения о поставках газа из Азербайджана прорабатываются
ФотоВице-премьер Молдовы: Детали соглашения о поставках газа из Азербайджана прорабатываются
10 октября 2022 г. 15:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi