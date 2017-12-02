В Шамкире задержан водитель, сбивший насмерть двух женщин и скрывшийся с места происшествия

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ В Шамкире задержан водитель, виновный в совершении ДТП, повлекшим гибель двух женщин, и скрывшийся с места происшествия.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел Азербайджана, 30 ноября на территории села Алиягублу Шамкирского района автомобиль сбил переходивших дорогу в неположенном месте жительниц Гейгельского района Тарану Хагвердиеву и Севиндж Алиеву, в результате оба пешехода скончались на месте происшествия.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, осуществленных сотрудниками Главного управления Государственной дорожной полиции и Шамкирского районного отделения полиции было установлено, что ДТП было совершено на автомобиле "ГАЗ-3102", подозреваемый в побеге с места преступления водитель авто был задержан - это житель села Алиягублу Эльнур Асадов.