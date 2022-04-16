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В Шамкире задержан сбивший пешехода водитель

В Шамкире задержан сбивший пешехода водитель В Шамкире задержан сбивший пешехода водитель.
Происшествия
16 апреля 2022 г. 10:35
В Шамкире задержан сбивший пешехода водитель

В Шамкире задержан сбивший пешехода водитель.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

15 апреля около 23 часов в Шамкирское РУП поступила информация о госпитализации М.Эюбова с травмами, полученными в результате наезда автомобиля на территории поселка Чинарлы.

В результате проведенных сотрудниками полиции оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что дорожно-транспортное происшествие совершил житель района Назим Новрузов за рулем автомобиля марки "ВАЗ-2107".

В Шамкирском РУП проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке Şəmkirdə avtomobillə kişini vuraraq qaçan şəxs saxlanılıb

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