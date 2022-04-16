В Шамкире задержан сбивший пешехода водитель

В Шамкире задержан сбивший пешехода водитель.

В Шамкире задержан сбивший пешехода водитель.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

15 апреля около 23 часов в Шамкирское РУП поступила информация о госпитализации М.Эюбова с травмами, полученными в результате наезда автомобиля на территории поселка Чинарлы.

В результате проведенных сотрудниками полиции оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что дорожно-транспортное происшествие совершил житель района Назим Новрузов за рулем автомобиля марки "ВАЗ-2107".

В Шамкирском РУП проводится расследование.