В Шамкире задержали подозреваемых в незаконном хранении оружия

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Шамкирского районного отдела полиции, был задержан и доставлен в отдел полиции ранее судимый местный житель Рамиль Садыгов, подозреваемый в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия.
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При досмотре у него были обнаружены и изъяты один пистолет Макарова, шесть патронов к нему калибра 9-мм и один магазин.
Кроме того, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками РОП, был задержан житель района Вугар Гасымов, подозреваемый в незаконном приобретении и хранении наркотиков. При личном досмотре у него был обнаружен героин, а в ходе обыска по месту проживания - один боевой пистолет Макарова и четыре патрона.
По фактам ведется расследование.