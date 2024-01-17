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В Шамкире задержали подозреваемых в незаконном хранении оружия

В Шамкире задержали подозреваемых в незаконном хранении оружия В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Шамкирского районного отдела полиции, был задержан и доставлен в отдел полиции ранее судимый местный житель Рамиль Садыгов, подозреваемый в незаконном приобретении, хранении и ношении
Происшествия
17 января 2024 г. 08:52
В Шамкире задержали подозреваемых в незаконном хранении оружия

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Шамкирского районного отдела полиции, был задержан и доставлен в отдел полиции ранее судимый местный житель Рамиль Садыгов, подозреваемый в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия.

Об этом Report сообщили в Гянджинской региональной группе пресс-службы МВД.

При досмотре у него были обнаружены и изъяты один пистолет Макарова, шесть патронов к нему калибра 9-мм и один магазин.

Кроме того, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками РОП, был задержан житель района Вугар Гасымов, подозреваемый в незаконном приобретении и хранении наркотиков. При личном досмотре у него был обнаружен героин, а в ходе обыска по месту проживания - один боевой пистолет Макарова и четыре патрона.

По фактам ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Şəmkirdə qanunsuz olaraq odlu silah saxlayan şəxslər saxlanılıblar

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