В Шамкире столкнулись грузовые автомобили, есть погибшие

В Шамкирском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого два человека погибли, один получил ранения.

В Шамкирском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого два человека погибли, один получил ранения.

Как сообщает западное бюро Report, в результате столкновения двух грузовых автомобилей погибли житель Евлахского района Алиев Асиф Юсиф оглу 1984 года рождения и временно проживающий в Геранбойском районе уроженец Кяльбаджарского района Эльсевар Мухтаров.

Житель Шамкирского района Джафаров Турал Исмаил оглу 1994 года рождения был госпитализирован с травмами различной степени тяжести.

Расследование по факту продолжается.