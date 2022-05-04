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В Шамкире столкнулись грузовые автомобили, есть погибшие

В Шамкире столкнулись грузовые автомобили, есть погибшие В Шамкирском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого два человека погибли, один получил ранения.
Происшествия
4 мая 2022 г. 20:10
В Шамкире столкнулись грузовые автомобили, есть погибшие

В Шамкирском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого два человека погибли, один получил ранения.

Как сообщает западное бюро Report, в результате столкновения двух грузовых автомобилей погибли житель Евлахского района Алиев Асиф Юсиф оглу 1984 года рождения и временно проживающий в Геранбойском районе уроженец Кяльбаджарского района Эльсевар Мухтаров.

Житель Шамкирского района Джафаров Турал Исмаил оглу 1994 года рождения был госпитализирован с травмами различной степени тяжести.

Расследование по факту продолжается.

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Версия на азербайджанском языке Şəmkirdə yük maşınları toqquşub, 2 ölü, 1 yaralı var

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