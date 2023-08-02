В Шамкире столкнулись два автомобиля, есть погибшие

В Шамкирском районе столкнулись два автомобиля, в результате чего погибли двое, пострадал один человек.
Как передает западное бюро
В результате инцидента погибли пассажирка одного из транспортных средств, жительница Товузского района Джамиля Мирза гызы Бадирова, 1965 года рождения, и водитель другого автомобиля (личность устанавливается).
Супруг погибшей, житель Товузского района Фахраддин Рашид оглу Бадиров, 1961 года рождения, получил травмы различной степени тяжести.
По факту ведется расследование.