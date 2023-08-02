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В Шамкире столкнулись два автомобиля, есть погибшие

В Шамкире столкнулись два автомобиля, есть погибшие В Шамкирском районе столкнулись два автомобиля, в результате чего погибли двое, пострадал один человек.
Происшествия
2 августа 2023 г. 08:25
В Шамкире столкнулись два автомобиля, есть погибшие

В Шамкирском районе столкнулись два автомобиля, в результате чего погибли двое, пострадал один человек.

Как передает западное бюро Report, ДТП произошло на участке автодороги Баку-Газах, проходящем по территории Шамкирского района.

В результате инцидента погибли пассажирка одного из транспортных средств, жительница Товузского района Джамиля Мирза гызы Бадирова, 1965 года рождения, и водитель другого автомобиля (личность устанавливается).

Супруг погибшей, житель Товузского района Фахраддин Рашид оглу Бадиров, 1961 года рождения, получил травмы различной степени тяжести.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Şəmkirdə iki avtomobil toqquşub, ölənlər var

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