В Шамкире столкнулись два автомобиля, есть погибшие

В Шамкирском районе столкнулись два автомобиля, в результате чего погибли двое, пострадал один человек.

В Шамкирском районе столкнулись два автомобиля, в результате чего погибли двое, пострадал один человек.

Как передает западное бюро Report , ДТП произошло на участке автодороги Баку-Газах, проходящем по территории Шамкирского района.

В результате инцидента погибли пассажирка одного из транспортных средств, жительница Товузского района Джамиля Мирза гызы Бадирова, 1965 года рождения, и водитель другого автомобиля (личность устанавливается).

Супруг погибшей, житель Товузского района Фахраддин Рашид оглу Бадиров, 1961 года рождения, получил травмы различной степени тяжести.

По факту ведется расследование.