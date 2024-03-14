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В Шамкире провели операцию против наркоторговцев

В Шамкире провели операцию против наркоторговцев В Шамкирском районе проведена операция против наркоторговцев.
Происшествия
14 марта 2024 г. 08:14
В Шамкире провели операцию против наркоторговцев

В Шамкирском районе проведена операция против наркоторговцев.

Об этом западному бюро Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана.

Согласно информации, в рамках мероприятий, осуществленных сотрудниками районного отдела полиции, был задержан местный житель Эмин Алиев, организовавший сбыт наркотических веществ, доставленных в страну незаконным методом из Ирана.

При нем, а также по месту его проживания было обнаружено и изъято свыше 5 кг героина.

Кроме того, в ходе другой операции, проведенной сотрудниками Шамкирского РОП, были задержаны Джейхун Садыгов, Нурлан Мамедалиев и Вюсал Аббасов, подозреваемые в незаконном обороте наркотиков. У них были обнаружены и изъяты различные виды наркотиков.

По фактам ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞəmkirdə narkotacirlərə qarşı əməliyyatlar keçirilib

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