В Шамкире простились с погибшим солдатом Азербайджанской армии

Проходит церемония прощания с военнослужащим срочной действительной военной службы Азербайджанской армии Кязимовым Анаром Рустам оглу, погибшим вчера в результате армянской провокации.

Завершилась церемония прощания с военнослужащим срочной действительной военной службы Азербайджанской армии Кязимовым Анаром Рустам оглу, погибшим вчера в результате армянской провокации.

Как передает Report, в церемонии участвовали родственники и близкие шехида, официальные лица, представители общественности.

Анара Кязимова похоронили на кладбище родного села Гараджамирли. В память о шехиде был произведен залповый огонь, прочтены молитвы за упокой его души.

11:29

Проходит церемония прощания с военнослужащим срочной действительной военной службы Азербайджанской армии Кязимовым Анаром Рустам оглу, погибшим вчера в результате армянской провокации.

Как сообщает Report, тело шехида доставлено в родное село Гараджамирли Шамкирского района и передано семье.

После церемонии прощания А.Кязимова похоронят на сельском кладбище.

В результате интенсивного обстрела утром 3 августа позиций подразделений Азербайджанской армии в направлении Лачынского района членами незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, от полученного огнестрельного ранения погиб военнослужащий срочной военной службы - солдат Кязимов Анар Рустам оглу.

По факту в Военной прокуратуре Губадлинского района заведено уголовное дело по статье 120.2.12 (Убийство по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды) УК АР.