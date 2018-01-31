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    В Шамкире произошло нападение на семью, есть пострадавшие

    Аналогичные случаи происходили и раньше

    Шамкир. 31 января. REPORT.AZ/ В Шамкире было совершено нападение с ножом на семью, есть раненые.

    Как передает западное бюро Report, инцидент произошел в районном селе Йени Хаят.

    Так, пока еще неразведенный мужчина, проживающий раздельно, в состоянии алкогольного опьянения пришел в дом своего тестя с ножом в руках .Он заявил, что хочет видеть своих детей. Сначала между сторонами возникла ссора, которая потом переросла в драку. Во время драки пострадали супруга пьяного мужчины 40-летняя Оруджова Назянин и его теща. Один из родственников, находившихся в доме, потерял сознание. Прибывшие на место происшествия врачи оказали всем троим пострадавшим медицинскую помощь.

    Сотрудники полиции задержали напавшего на семью мужчину.

    Отметим, что аналогичные случаи происходили и раньше. Мужчина заявлял, что не хочет разводиться и хочет видеть своих детей.

    По факту ведется следствие.

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