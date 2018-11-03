В Шамкире произошло ДТП , есть пострадавшие

Шамкир. 3 ноября. REPORT.AZ/ В Шамкирском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел в поселке Зяям. Автомобиль марки «ВАЗ-2106» столкнулся с автомобилем марки «Газель».

1960-го года рождения Фархад Али оглы Искандаров и 1954-го года рождения Джамиль Алекперов в тяжелом состоянии были доставлены в центральную районную больницу Шамкира. После их перевели в одну из больниц Гянджи.

По факту ведется расследование.

Ранее в Шамкире автомобиль сбил 10-летнего ребенка.