В Шамкире произошло ДТП , есть пострадавшие

https://report.az/storage/news/3755f5e75ddc677ac8d8c12250018b5b/6d80c8ac-e92b-482a-902d-d81df6f4c4d5_292.jpg
Шамкир. 3 ноября. REPORT.AZ/ В Шамкирском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел в поселке Зяям. Автомобиль марки «ВАЗ-2106» столкнулся с автомобилем марки «Газель».
1960-го года рождения Фархад Али оглы Искандаров и 1954-го года рождения Джамиль Алекперов в тяжелом состоянии были доставлены в центральную районную больницу Шамкира. После их перевели в одну из больниц Гянджи.
По факту ведется расследование.
Ранее в Шамкире автомобиль сбил 10-летнего ребенка.
Valeh DadaşovАвтор новости