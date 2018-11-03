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    В Шамкире произошло ДТП , есть пострадавшие

    Шамкир. 3 ноября. REPORT.AZ/ В Шамкирском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

    Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел в поселке Зяям. Автомобиль марки «ВАЗ-2106» столкнулся с автомобилем марки «Газель».

    1960-го года рождения Фархад Али оглы Искандаров и 1954-го года рождения Джамиль Алекперов в тяжелом состоянии были доставлены в центральную районную больницу Шамкира. После их перевели в одну из больниц Гянджи.

    По факту ведется расследование.

    Ранее в Шамкире автомобиль сбил 10-летнего ребенка.

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