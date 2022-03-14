В Шамкире произошел инцидент в кафе, под обстрел попал автомобиль 

В одном из кафе в Шамкирском районе Азербайджана произошел инцидент, в результате которого под обстрел попал автомобиль.
Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел Азербайджана.
13 марта около 01:00 в Шамкирское районное отделение полиции поступила информация о том, что в одном из кафе на территории села Шиштепе произошла драка между жителями Н.Багиевым и ранее судимым Э.Нагиевым и его братом.
В ходе инцидента Э.Нагиев выстрелил из охотничьего ружья, в результате чего пуля попала в автомобиль марки Mercedes жителя села Г.Гасанова.
В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, Э.Нагиев и Н.Багиев были задержаны.
У Э.Нагиева было изъято незаконно хранившееся ружье марки ИЖ.
Ведется расследование.