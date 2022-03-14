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В Шамкире произошел инцидент в кафе, под обстрел попал автомобиль 

В Шамкире произошел инцидент в кафе, под обстрел попал автомобиль  В одном из кафе в Шамкирском районе Азербайджана произошел инцидент, в результате которого под обстрел попал автомобиль.
Происшествия
14 марта 2022 г. 14:30
В Шамкире произошел инцидент в кафе, под обстрел попал автомобиль 

В одном из кафе в Шамкирском районе Азербайджана произошел инцидент, в результате которого под обстрел попал автомобиль.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел Азербайджана.

13 марта около 01:00 в Шамкирское районное отделение полиции поступила информация о том, что в одном из кафе на территории села Шиштепе произошла драка между жителями Н.Багиевым и ранее судимым Э.Нагиевым и его братом.

В ходе инцидента Э.Нагиев выстрелил из охотничьего ружья, в результате чего пуля попала в автомобиль марки Mercedes жителя села Г.Гасанова.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, Э.Нагиев и Н.Багиев были задержаны.

У Э.Нагиева было изъято незаконно хранившееся ружье марки ИЖ.

Ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Şəmkirdə çay evində insident olub, avtomobil atəşə tutulub

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