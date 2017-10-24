В Шамкире перевернулся автомобиль с полицейскими, есть погибший и пострадавшие

Шамкир. 24 октября. REPORT.AZ/ В поселке Кюр Шамкирского района произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает западное бюро Report, легковой автомобиль марки "ВАЗ-21021" потерял управление и перевернулся.

В результате на месте происшествия погиб один человек, четверо получили тяжелые ранения. Пострадавшие - Фарман Кянан оглу Мирзаев, Орхан Интигам оглу Гасымов, Тельман Юсибов и Рауф Гулиев были доставлены в больницу.

По информации, водителем и пассажирами автомобиля были полицейские и лица, оказывавшие полиции общественную поддержку.

По факту ведется расследование.