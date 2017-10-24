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    В Шамкире перевернулся автомобиль с полицейскими, есть погибший и пострадавшие

    Инцидент произошел в поселке Кюр

    Шамкир. 24 октября. REPORT.AZ/ В поселке Кюр Шамкирского района произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

    Как сообщает западное бюро Report, легковой автомобиль марки "ВАЗ-21021" потерял управление и перевернулся. 

    В результате на месте происшествия погиб один человек, четверо получили тяжелые ранения. Пострадавшие - Фарман Кянан оглу Мирзаев, Орхан Интигам оглу Гасымов, Тельман Юсибов и Рауф Гулиев были доставлены в больницу.

    По информации, водителем и пассажирами автомобиля были полицейские и лица, оказывавшие полиции общественную поддержку.

    По факту ведется расследование.

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