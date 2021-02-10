В Шамкире перевернулся автомобиль, есть пострадавшие

В Шамкирском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали два человека.

В Шамкирском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали два человека.

Как сообщает западный центр Report, инцидент произошел в селе Ашагы Кечили.

Перевернулся автомобиль марки "ВАЗ-2106". В результате происшествия водитель автомобиля Физули Гусейнов и его пассажирка Егяна Сафарова (1988 г.р.) получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Ф.Гасанов в тяжелом состоянии был госпитализирован в одну из частных больниц Гянджи. Состояние Е.Сафаровой удовлетворительное.

По факту проводится расследование.