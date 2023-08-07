О нас

В Шамкире перевернулся автомобиль, есть погибший и раненые

В Шамкире перевернулся автомобиль, есть погибший и раненые В Шамкирском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Происшествия
7 августа 2023 г. 13:20
В Шамкире перевернулся автомобиль, есть погибший и раненые

В Шамкирском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает западное бюро Report, ДТП произошло на проходящем по территории Шамкирского района участке автодороги Шамкир-Гедабек.

Рамиль Натиг оглу Гулиев потерял управление за рулем автомобиля марки "ВАЗ", в результате чего транспортное средство перевернулось. Пассажир Р.Гулиева Эльмир Ибрагимов (2007 г. р.) скончался от полученных травм. Водитель и еще один пассажир госпитализированы с ранениями различной степени тяжести.

По данному факту проводится расследование.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Şəmkirdə avtomobil aşıb, ölən və xəsarət alanlar var

Экслюзивные новости

Британский политолог: Путь к нормализации между Анкарой и Ереваном пролегает через Баку
Британский политолог: Путь к нормализации между Анкарой и Ереваном пролегает через Баку
4 августа 2023 г. 15:52
Демонтаж в Киеве герба СССР на самом высоком монументе Европы - Фоторепортаж
ФотоДемонтаж в Киеве герба СССР на самом высоком монументе Европы - Фоторепортаж
4 августа 2023 г. 14:59
Магдин: Азербайджан укрепляет роль ключевого игрока в усилиях по диверсификации энергоресурсов
Магдин: Азербайджан укрепляет роль ключевого игрока в усилиях по диверсификации энергоресурсов
3 августа 2023 г. 15:15
Свидетели: Вагиф Хачатурян - один из организаторов геноцида в Мешали
Свидетели: Вагиф Хачатурян - один из организаторов геноцида в Мешали
1 августа 2023 г. 16:53
В Азербайджане число осуществляющих международные грузоперевозки компаний выросло в cемь раз
В Азербайджане число осуществляющих международные грузоперевозки компаний выросло в cемь раз
31 июля 2023 г. 18:43
Раскрыты подробности резни, устроенной Вагифом Хачатуряном в Мешали - РАССКАЗЫВАЕТ ОЧЕВИДЕЦ
Раскрыты подробности резни, устроенной Вагифом Хачатуряном в Мешали - РАССКАЗЫВАЕТ ОЧЕВИДЕЦ
31 июля 2023 г. 14:23
Эксперт: Усиление сотрудничества Азербайджана и Узбекистана в энергосфере на пользу обеим странам
Эксперт: Усиление сотрудничества Азербайджана и Узбекистана в энергосфере на пользу обеим странам
31 июля 2023 г. 12:34
Политолог: Индия недооценивает геополитическую значимость Азербайджана, переоценивая Армению
Политолог: Индия недооценивает геополитическую значимость Азербайджана, переоценивая Армению
31 июля 2023 г. 11:13
Эксперт: Доставка индийского вооружения в Армению ставит под угрозу стабильность в регионе
Эксперт: Доставка индийского вооружения в Армению ставит под угрозу стабильность в регионе
28 июля 2023 г. 16:23
Министерство: На IDEF-2023 наблюдался большой интерес к продукции оборонной промышленности Азербайджана
Министерство: На IDEF-2023 наблюдался большой интерес к продукции оборонной промышленности Азербайджана
28 июля 2023 г. 14:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi