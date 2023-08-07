В Шамкире перевернулся автомобиль, есть погибший и раненые

В Шамкирском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

В Шамкирском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает западное бюро Report, ДТП произошло на проходящем по территории Шамкирского района участке автодороги Шамкир-Гедабек.

Рамиль Натиг оглу Гулиев потерял управление за рулем автомобиля марки "ВАЗ", в результате чего транспортное средство перевернулось. Пассажир Р.Гулиева Эльмир Ибрагимов (2007 г. р.) скончался от полученных травм. Водитель и еще один пассажир госпитализированы с ранениями различной степени тяжести.

По данному факту проводится расследование.