При взрыве в Шамкире пострадали мать и дочь 

В Шамкире из-за взрыва в жилом доме пострадали мать и ее 19-летняя дочь.
Как сообщает западное бюро Report, в результате происшествия в селе Ашагы Сейфали травмы получили хозяйка дома Шахла Амирова (1985 г.р.) и А.Азизова (2005 г.р.).
Пострадавшие были доставлены в больницу, состояние женщины оценивается как средней тяжести, а ее дочь получила легкие телесные повреждения.
08:54
В селе Ашагы Сейфали Шамкирского района произошел взрыв в жилом доме.
Как передает западное бюро
Согласно информации, на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и МЧС.
Обстоятельства произошедшего выясняются.