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При взрыве в Шамкире пострадали мать и дочь 

При взрыве в Шамкире пострадали мать и дочь  В Шамкире из-за взрыва в жилом доме пострадали мать и ее 19-летняя дочь.
Происшествия
14 декабря 2024 г. 10:07
При взрыве в Шамкире пострадали мать и дочь 

В Шамкире из-за взрыва в жилом доме пострадали мать и ее 19-летняя дочь.

Как сообщает западное бюро Report, в результате происшествия в селе Ашагы Сейфали травмы получили хозяйка дома Шахла Амирова (1985 г.р.) и А.Азизова (2005 г.р.).

Пострадавшие были доставлены в больницу, состояние женщины оценивается как средней тяжести, а ее дочь получила легкие телесные повреждения.

08:54

В селе Ашагы Сейфали Шамкирского района произошел взрыв в жилом доме.

Как передает западное бюро Report, в результате инцидента пострадал один человек.

Согласно информации, на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и МЧС.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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