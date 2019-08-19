В Шамкире обгоревшая при пожаре женщина умерла, муж-поджигатель задержан

24-летняя Матанат Ильгар гызы Масимова, получившая сильные ожоги во время пожара, устроенного ее мужем в селе Сарытепе Шамкирского района Азербайджана, скончалась.

В пресс-службе Министерства здравоохранения Report подтвердили факт смерти.

Несмотря на усилия врачей, 24-летняя женщина, доставленная в ожоговое отделение Шамкирской ЦРБ в критическом состоянии с ожогом 4-ой степени (70% поверхности тела), скончалась от полученных травм сегодня в 6.20 утра. Состояние пострадавшей во время пожара матери погибшей женщины (теща поджигателя) 54-летней Салтанат Аллахверди гызы, доставленной в больницу с глубоким ожогом 4-й степени (55% поверхности тела) продолжает оставаться критическим. По сообщениям врачей, пациентка находится в очень тяжелом состоянии.

Пьяный мужчина ночью на почве семейного конфликта поджог дом своей тещи. В это время в доме находились его 24-летняя жена Матанат Ильгар гызы Масимова, 2-летний сын Ниджат Эльмар оглу Мамедов и 54-летняя теща Салтанат Аллахверди гызы. Двухлетний ребенок скончался от полученных ожогов.

В связи с инцидентом Генпрокуратура и МВД распространили заявление, в котором отмечалось, что в результате осуществленных сотрудниками органов полиции и прокуратуры оперативно-розыскных мероприятий совершенное преступление было раскрыто по "горячим следам".

По факту в районной прокуратуре было возбуждено уголовное дело по статьям 120.1 (умышленное убийство), 120.2.4 (убийство, совершенное с особой жестокостью), 120.2.9 (убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии), 29, 120.2.7 (покушение на убийство двух и более людей) УК АР. По делу установлены и допрошены очевидцы происшествия, назначены соответствующие экспертизы.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в качестве подозреваемого был задержан и привлечен к следствию Эльмар Садыгов. В предварительных показаниях во время допроса он признался в совершеннии преступления.

В настоящее время по уголовному делу продолжаются следственные и оперативно-розыскные мероприятия.