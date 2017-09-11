 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Шамкире на свадьбе произошла драка, 1 человек получил ножевые ранения

    В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело

    Шамкир. REPORT.AZ/ В Шамкирском районе на свадьбе произошла драка, местный житель получил ножевые ранения со стороны друга.

    Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел в селе Мухтария.

    Так, во время свадебной церемонии в селе между двумя друзьями возник спор. При этом житель села Эмин Мадат оглу Гусейнов 1986 г.р. тяжело пострадал, получив 5 ножевых ранений.

    Он был доставлен в больницу и в настоящее время проходит лечение в отделении реанимации.

    Как сообщили местному бюро Report в Шамкирском районном отделении полиции, в связи с происшествием возбуждено уголовное дело и ведется расследование.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi