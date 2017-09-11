В Шамкире на свадьбе произошла драка, 1 человек получил ножевые ранения

Шамкир. REPORT.AZ/ В Шамкирском районе на свадьбе произошла драка, местный житель получил ножевые ранения со стороны друга.

Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел в селе Мухтария.

Так, во время свадебной церемонии в селе между двумя друзьями возник спор. При этом житель села Эмин Мадат оглу Гусейнов 1986 г.р. тяжело пострадал, получив 5 ножевых ранений.

Он был доставлен в больницу и в настоящее время проходит лечение в отделении реанимации.

Как сообщили местному бюро Report в Шамкирском районном отделении полиции, в связи с происшествием возбуждено уголовное дело и ведется расследование.