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В Шамкире на 113 водителей составлены административные протоколы

В Шамкире на 113 водителей составлены административные протоколы Сотрудники дорожной полиции Шамкирского района обнаружили сушеную марихуану при осмотре автомобиля марки Mercedes, водитель которого был задержан за грубое нарушение правил дорожного движения.
Происшествия
14 июня 2024 г. 09:32
В Шамкире на 113 водителей составлены административные протоколы

Сотрудники дорожной полиции Шамкирского района обнаружили сушеную марихуану при осмотре автомобиля марки Mercedes, водитель которого был задержан за грубое нарушение правил дорожного движения.

Об этом сообщили западному бюро Report в Гянджинской региональной группе пресс-службы МВД.

Также в ходе профилактических мероприятий составлены административные протоколы на 113 водителей за различные нарушения правил дорожного движения, задержаны 1 человек, находящийся в розыске, и 7 водителей за вождение в нетрезвом состоянии.

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Версия на азербайджанском языке Şəmkirdə 113 sürücü barəsində inzibati protokol tərtib edilib

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