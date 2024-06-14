В Шамкире на 113 водителей составлены административные протоколы

Сотрудники дорожной полиции Шамкирского района обнаружили сушеную марихуану при осмотре автомобиля марки Mercedes, водитель которого был задержан за грубое нарушение правил дорожного движения.

Сотрудники дорожной полиции Шамкирского района обнаружили сушеную марихуану при осмотре автомобиля марки Mercedes, водитель которого был задержан за грубое нарушение правил дорожного движения.

Об этом сообщили западному бюро Report в Гянджинской региональной группе пресс-службы МВД.

Также в ходе профилактических мероприятий составлены административные протоколы на 113 водителей за различные нарушения правил дорожного движения, задержаны 1 человек, находящийся в розыске, и 7 водителей за вождение в нетрезвом состоянии.