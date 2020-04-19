В Шамкире мужчина смертельно ранил жену - ОБНОВЛЕНО

В Шамкирском районе 29-летний мужчина перерезал горло своей жене.

Как передает западное бюро Report, инцидент произошел в поселке Посанлы.

Так, Наиля Аллахьяр гызы Мамедова, 1993 года рождения, в ходе семейного конфликта была убита своим мужем Мубаризом Байрам оглы Мамедовым, 1991 года рождения.

Исполнитель был задержан и находится под следствием.

Тело для медицинского обследования было передано по назначению.

По факту в Шамкирской районной прокуратуре ведется расследование.

*** 11:48

В Шамкирском районе мужчина зарезал жену.

Как передает западное бюро Report, инцидент произошел в поселке Посанлы.

Так, был найден труп женщины (имя и фамилия уточняются - ред.) с перерезанным горлом. По предварительной информации, в убийстве подозревают ее мужа.

По факту ведется расследование.