В Шамкире мужчина подозревается в убийстве сестры

В селе Сабир Шамкирского района совершено убийство.

В селе Сабиркенд Шамкирского района совершено убийство.

Об этом Report сообщил главный инспектор Гянджинской региональной группы пресс-службы МВД, капитан полиции Эшгин Гасымов.

Так, в Шамкирский районный отдел полиции поступила информация о ножевом ранении жительницы села Сабиркенд Ганиры Шарифовой, 1995 года рождения.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и районной прокуратуры, которые провели соответствующие следственные действия. В ходе предварительного расследования выяснилось, что убийство совершил брат покойной Шаиг Шарифли, 1992 года рождения. Подозреваемый задержан в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции.

18:31

В селе Сабиркенд Шамкирского района совершено убийство.

Как сообщает муганское бюро Report, убита Ганира Шарафова, 1995 года рождения,

В преступлении подозревается ее брат Шахиг Шарифли, 1992 года рождения, который задержан сотрудниками полиции.

По факту ведется расследование.