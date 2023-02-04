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В Шамкире мужчина подозревается в убийстве сестры

В Шамкире мужчина подозревается в убийстве сестры В селе Сабир Шамкирского района совершено убийство.
Происшествия
4 февраля 2023 г. 18:53
В Шамкире мужчина подозревается в убийстве сестры

В селе Сабиркенд Шамкирского района совершено убийство.

Об этом Report сообщил главный инспектор Гянджинской региональной группы пресс-службы МВД, капитан полиции Эшгин Гасымов.

Так, в Шамкирский районный отдел полиции поступила информация о ножевом ранении жительницы села Сабиркенд Ганиры Шарифовой, 1995 года рождения.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и районной прокуратуры, которые провели соответствующие следственные действия. В ходе предварительного расследования выяснилось, что убийство совершил брат покойной Шаиг Шарифли, 1992 года рождения. Подозреваемый задержан в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции.

18:31

В селе Сабиркенд Шамкирского района совершено убийство.

Как сообщает муганское бюро Report, убита Ганира Шарафова, 1995 года рождения,

В преступлении подозревается ее брат Шахиг Шарифли, 1992 года рождения, который задержан сотрудниками полиции.

По факту ведется расследование.

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