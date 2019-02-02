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    В Шамкире из магазина украли 3000 манатов

    Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ В Шамкирском районе совершена кража.

    Как сообщает Report, информацию об этом распространило министерство внутренних дел.

    Инцидент произошел в ночь на 1 февраля в одном из магазинов на территории города Шамкир. Из магазина были украдены 3000 манатов и блок памяти камеры видеонаблюдения.

    В результате проведенных сотрудниками Шамкирского районного отделения полиции оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый в ограблении магазина житель села Дюярли А.Гумбатли.

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