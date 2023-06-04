В Шамкире и поселке Зяйям из-за ливня подтоплены жилые дома

Со вчерашнего вечера на горячую линию МЧС «112» поступают сообщения о том, что некоторые районы Шамкирского района пострадали от наводнения из-за сильных дождей.

Со вчерашнего вечера на горячую линию МЧС "112" поступают сообщения о том, что некоторые районы Шамкирского района пострадали от наводнения из-за сильных дождей.

Как сообщили Report в МЧС, к ликвидации ущерба, вызванного ливневыми осадками были немедленно привлечены силы Гянджинского регионального центра и Государственной службы пожарной охраны министерства.

В настоящее время в городе Шамкир и поселке Зяйям продолжаются работы по отводу воды из затопленных жилых домов, дворов и других территорий.