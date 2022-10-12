В Шамкире грузовик врезался в электрический столб, есть пострадавшие

В Шамкирском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает западное бюро Report, водитель малотоннажного грузовика "Форд" потерял управление, в результате чего автомобиль врезался в электрический столб на обочине дороги.
В инциденте пострадали местные жители Джафаров В., 1977 г.р. и Джафаров А., 1956 г.р.
Оба госпитализированы, их состояние оценивается как удовлетворительное и средней тяжести.
По факту ведется следствие.
В Шамкире грузовик врезался в электрический столб, есть пострадавшиеВ Шамкире грузовик врезался в электрический столб, есть пострадавшие В Шамкирском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали 2 человека. Как передает западное бюро Report, водитель малотоннажного грузовика "Форд" потерял управление и, автомобиль врезался в электрический столб на
Происшествия
12 октября 2022 г. 22:36
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В Шамкирском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.
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