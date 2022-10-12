В Шамкире грузовик врезался в электрический столб, есть пострадавшие

В Шамкире грузовик врезался в электрический столб, есть пострадавшие

В Шамкирском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали 2 человека. Как передает западное бюро Report, водитель малотоннажного грузовика "Форд" потерял управление и, автомобиль врезался в электрический столб на

https://static.report.az/photo/a85a547b-0935-3778-a538-e75a43258b5b.jpg https://static.report.az/photo/a85a547b-0935-3778-a538-e75a43258b5b.jpg

В Шамкирском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.



Как передает западное бюро Report, водитель малотоннажного грузовика "Форд" потерял управление, в результате чего автомобиль врезался в электрический столб на обочине дороги.



В инциденте пострадали местные жители Джафаров В., 1977 г.р. и Джафаров А., 1956 г.р.



Оба госпитализированы, их состояние оценивается как удовлетворительное и средней тяжести.



По факту ведется следствие. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook