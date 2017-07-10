В Шамкире электрическим током ударило жителя Лянкярана

Шамкир. 10 июля. REPORT.AZ/ В Шамкирском районе ударило током 36-летнего мужчину.

Как сообщает западное бюро Report, происшествие было зарегистрировано в селе Заям.

Так, жителя Лянкяранского района Замига Сардар оглу Асадова 1981 г.р. ударило током, когда он работал в доме. Пострадавший при помощи родственников был помещен в реанимационное отделение Гянджинской городской больницы Скорой медицинской помощи, его состояние оценивается как тяжелое.

По факту ведется расследование.