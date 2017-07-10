 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Шамкире электрическим током ударило жителя Лянкярана

    По факту ведется расследование

    Шамкир. 10 июля. REPORT.AZ/ В Шамкирском районе  ударило током 36-летнего мужчину.

    Как сообщает западное бюро Report, происшествие было зарегистрировано в селе Заям.

    Так, жителя Лянкяранского района Замига Сардар оглу Асадова 1981 г.р. ударило током, когда он работал в доме. Пострадавший при помощи родственников был помещен в реанимационное отделение Гянджинской городской больницы Скорой медицинской помощи, его состояние оценивается как тяжелое.

    По факту ведется расследование.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi