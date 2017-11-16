В Шамкире две женщины подрались из-за домашних птиц, одна избила другую

Шамкир. 16 ноября. REPORT.AZ/ В Шамкире во время драки женщина была избита тупым предметом.

Как передает западное бюро Report, инцидент произошел в селе Алабашлы.

Спор между двумя соседками перерос в рукопашную драку. Во время драки одна из них, Махлуга Алиева, была избита палкой. Получившая тяжелый удар по голове женщина потеряла сознание. Женщине с раненой головой врачи оказали помощь.

По предварительным данным, причиной драки стал переход принадлежащих одной из соседок домашних птиц на территорию другой.

По факту ведется расследование.