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    В Шамкире две женщины подрались из-за домашних птиц, одна избила другую

    Получившая тяжелый удар по голове женщина потеряла сознание

    Шамкир. 16 ноября. REPORT.AZ/ В Шамкире во время драки женщина была избита тупым предметом.

    Как передает западное бюро Report, инцидент произошел в селе Алабашлы.

    Спор между двумя соседками перерос в рукопашную драку. Во время драки одна из них, Махлуга Алиева, была избита палкой. Получившая тяжелый удар по голове женщина потеряла сознание. Женщине с раненой головой врачи оказали помощь.

    По предварительным данным, причиной драки стал переход принадлежащих одной из соседок домашних птиц на территорию другой.

    По факту ведется расследование.

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