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В Шамкире два человека погибли от удара электрическим током

В Шамкире два человека погибли от удара электрическим током 11:33
Происшествия
29 октября 2024 г. 11:53
В Шамкире два человека погибли от удара электрическим током

В селе Дюярли Шамкирского района два человека погибли от удара электрическим током.

Как сообщает западное бюро Report, на место происшествия были привлечены сотрудники правоохранительных органов. Отметим, что незадолго до этого происшествия в доме, где произошел инцидент, имел место пожар.

По первичной информации, после пожара в доме было отключено электричество. Позже, когда электричество было включено, Насибова Парвин Габиль гызы (2008 г.р.) и Исмаилов Гумбат Икрам оглу (1993 г.р.) погибли по неосторожности от удара током.

По факту проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке Şəmkirdə iki nəfəri elektrik cərəyanı vuraraq öldürüb 

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