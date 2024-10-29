В Шамкире два человека погибли от удара электрическим током

11:33

В селе Дюярли Шамкирского района два человека погибли от удара электрическим током.

Как сообщает западное бюро Report, на место происшествия были привлечены сотрудники правоохранительных органов. Отметим, что незадолго до этого происшествия в доме, где произошел инцидент, имел место пожар.

По первичной информации, после пожара в доме было отключено электричество. Позже, когда электричество было включено, Насибова Парвин Габиль гызы (2008 г.р.) и Исмаилов Гумбат Икрам оглу (1993 г.р.) погибли по неосторожности от удара током.

По факту проводится расследование.